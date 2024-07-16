Запрет на походы в горы: на какие вершины Карпат нельзя подниматься – показываем на карте
Пограничники расширили перечень запрещенных туристических маршрутов в Ивано-Франковской области. Сейчас нельзя подниматься на гору Поп Иван и ряд других вершин.
10 июля ГПСУ дополнила приказ, который вступил в действие еще 23 мая. Дополнительные ограничения касаются маршрутов в пределах Зеленской и Белоберезской общин Верховинского района Ивано-Франковской области.
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Перечень запрещенных вершин в КарпатахОбратите внимание. В приложении ГПСУ к приказу часть названий вершин указана неправильно или с ошибками. В нашей публикации мы привели правильные названия украинских гор.
Итак, в Ивано-Франковской области запрещено подниматься на горы:
- Чивчин,
- Смотрич,
- Ушастый камень,
- Поп Иван,
- Бребенескул,
- Пожижевская,
- Менчул,
- Туркул,
- Малая Говерла (Говерляна),
- Брескул,
- Кострич,
- Яворник,
- Попадя,
- Масный Прислип,
- Гоичина,
- Дуконя,
- Пневье (Пневмо);
Запрещенные вершины Ивано-Франковской области: показываем на карте
Другие запрещенные туристические места
Также нельзя посещать Кривопольский перевал, полонины: Крынта, Луковица, Широкая и Веснарка, озеро Маричейка и урочища: Погорелец, Гаджина, Подороватый, Венгерские Скалы (Венгерские Камни).Важно! Пограничники запретили подъезжать к границе ближе чем на 5 километров, в частности с целью туризма, отдыха и рыболовства без специального разрешения. Также нельзя останавливаться в пограничной зоне без уважительных причин более чем на 20 минут и ездить путями, отсутствующими в реестре автомобильных дорог.
Стоит отметить, что спецразрешение на пребывание в 5-километровой зоне могут получить только те люди, которые постоянно/временно проживают или работают в пределах этой полосы. А еще владельцы земельных участков, которые находятся в пределах полосы.
Также в этой зоне запрещено использование приборов ночного видения, тепловизионной техники, радиостанций, легкомоторных и беспилотных БпЛА.
На кого не распространяется запрет
В ГПСУ сообщили, что ограничение не распространяется на:
- должностных или служебных лиц государственных органов, органов местного самоуправления, правоохранительных органов, органов гражданской защиты,
- военнослужащих ВСУ и других военных формирований, образованных в соответствии с законами,
- работников коммунальных служб,
- экстренной (скорой) медицинской помощи,
- субъектов государственной и коммунальной собственности с целью выполнения возложенных на них полномочий, необходимых для предотвращения угрозы и обеспечения безопасности и здоровья граждан, безопасности движения на железнодорожном транспорте и безопасности судоходства, обеспечения и поддержания жизнедеятельности объектов критической инфраструктуры, охраны и воспроизводства водных биоресурсов, предоставления населению услуг гуманитарного, медицинского и социального характера.