Есть несколько крепостей в Украине: боец "Кракена" рассказал, на какие территории россия делает ставку

После мощной взбучки, которую россияне получили от ВСУ во время контрнаступлений на Харьковщине и Юге, враг сосредоточился на другом направлении.

Об этом рассказал представитель спецподразделения Kraken Константин Немичев в интервью 24 каналу.

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Немичев сказал, что основное направление для оккупантов – Донецкое. В то же время вся территория Донбасса, включающая Донецк и Луганск, является их основной целью.

Они там сейчас максимально пытаются укрепляться, опрокидывают туда технику. Однако состояние бойцов россии неудовлетворительное, они подавлены, они теряют территории. Они проиграли и понимают, что и дальше будут их отбрасывать. Их вооружение уже полгода не пополняют, воюют тем, что есть,

– отметил представитель спецподразделения Kraken.

Зато украинские защитники каждый день получают опыт и новое вооружение от дружественных стран.

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По словам Немичева, сейчас все зависит от нас: от ВСУ и от власти. За то время, которое у нас есть, нужно:

построить укрепрайоны,

иметь мощное ПВО,

создать максимальную защищенность Харьковской области.

Есть время, и это нужно делать. И тогда у них не будет никаких шансов. Немичев также добавил, что оккупантов бросают на произвол судьбы и это может сыграть нам на руку.

Если мы будем правильно пользоваться этим, нам это будет играть на руку. Наши командующие знают, как это делать. Есть несколько крепостей, которые россияне будут терять. Все впереди,

– подчеркнул Немичев.

Он добавил, что эти крепости расположены на оккупированных территориях, в том числе и на Донбассе. Все впереди.

Добавим, что украинские военные в сентябре начали контрнаступление на Харьковщине, в результате которого была деоккупирована почти вся область. Оккупантов выгнали из Балаклеи, Купянска, Волчанска и т.д.

Президент Владимир Зеленский на 23 сентября сообщил, что ВСУ деоккупировали 9 000 квадратных километров. Из-под оккупации освободили около 400 населенных пунктов.

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