Про це розповів представник спецпідрозділу Kraken Костянтин Немічев в інтерв'ю 24 каналу.

Важливо У чому успіх контрнаступу на Харківщині і як окупанти катують місцевих: інтерв'ю з бійцем Kraken

Немічев сказав, що основний напрямок для окупантів – Донецький. Водночас вся територія Донбасу, що включає Донецьк та Луганськ є їхньою основною ціллю.

Вони там зараз максимально намагаються укріплятися, перекидують туди техніку. Однак стан бійців росії незадовільний, вони пригнічені, вони втрачають території. Вони програли й розуміють, що і далі будуть їх відкидати. Їхнє озброєння вже пів року не поповнюють, воюють тим, чим є,

– зазначив представник спецпідрозділу Kraken.

Натомість українські захисники щодня отримують досвід та нове озброєння від дружніх країн.

Чи спробує ворог знов наступати на Харківщину

За словами Немічева, зараз все залежить від нас: від ЗСУ та влади. За той час, який ми маємо, потрібно:

побудувати укріпрайони,

мати потужне ППО,

зробити максимальну захищеність Харківської області.

Є час, і це треба робити. І тоді в них не буде шансів жодних. Немічев також додав, що окупантів кидають напризволяще і це може зіграти нам на раку.

Якщо ми будемо цим правильно користуватися, нам це гратиме на руку. Наші командувачі знають, як це робити. Є кілька фортець, які росіяни будуть втрачати. Все попереду,

– підкреслив Немічев.

Він додав, що ці фортеці розташовані на окупованих територіях, зокрема і на Донбасі. Усе попереду.

Додамо, що українські військові у вересні розпочали контрнаступ на Харківщині, внаслідок якого було деокуповано майже всю область. Окупантів вигнали з Балаклії, Куп'янська, Вовчанська тощо.

Президент Володимир Зеленський станом на 23 вересня повідомив, що ЗСУ деокупували 9 000 квадратних кілометрів. З-під окупації звільнили близько 400 населених пунктів.