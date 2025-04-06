В 100 ОМБр рассказали, почему возле Торецка россияне так часто сдаются в плен

Россияне чаще всего сдаются в плен именно на Торецком направлении. Это связано с большими потерями врага.

Начальник отдела коммуникации 100-й отдельной механизированной бригады, капитан Сергей Хоминский в эфире 24 Канала отметил, что за девять месяцев враг потерял более 15 тысяч убитыми и имеет более 50 тысяч общих потерь. Российские солдаты и офицеры осознают, что им выдают "путевку на смерть".

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"Воюют они не за родину, не за светлое дело, не за свободу. Они – оккупанты. И, понимая, что могут погибнуть, действительно ищут возможность сдаться в плен. Самое большое препятствие для российского солдата – это не украинские силы, а его же собратья и командование. Прежде всего он должен учесть риск быть убитым своими, когда попытается реализовать это намерение", – сказал Сергей Хоминский.

Что сдерживает российского военного от сдачи в плен

Он добавил, что случаи, когда россияне убивают побратимов, которые пытаются сдаться, – массовые. По словам Хоминского, сдаться - это единственное правильное решение для оккупанта.

Интересно! Бойцы 3-й ОШБ взяли в плен российского солдата, сбросив ему с дрона шоколадку. Это произошло в Харьковской области. Россиянин попросил помилования у украинских военных, а они вывели оккупанта в ВСУ с помощью дрона с шоколадом.

Они попадают в плен к представителям европейского государства, которое придерживается всех международных конвенций, в частности по обращению с военнопленными.

Признаюсь, мне не раз приходилось смотреть в глаза пленным, которые оказались в руках наших бойцов. Я видел, что их лица - целые, без следов избиения. Их переодели в чистую одежду, накормили. И знаете, в их глазах я видел что-то подобное счастью. Они смогли вырваться из того ада, в котором были,

– сказал Сергей Хоминский.

Он также отметил, что если бы те, кто кажется, имели возможность вывезти оттуда своих родных – жен, детей, родителей – более 90% из них никогда бы не захотели возвращаться назад. Ведь они понимают: здесь – европейское, свободное государство. А там – авторитарный режим.