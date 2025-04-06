Начальник відділу комунікації 100-ї окремої механізованої бригади, капітан Сергій Хомінський в ефірі 24 Каналу зазначив, що за дев'ять місяців ворог втратив понад 15 тисяч убитими і має понад 50 тисяч загальних втрат. Російські солдати й офіцери усвідомлюють, що їм видають "путівку на смерть".

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"Воюють вони не за батьківщину, не за світлу справу, не за свободу. Вони – окупанти. І, розуміючи, що можуть загинути, справді шукають можливість здатися в полон. Найбільша перешкода для російського солдата – це не українські сили, а його ж побратими й командування. Насамперед він має врахувати ризик бути вбитим своїми, коли спробує реалізувати цей намір", – сказав Сергій Хомінський.

Що стримує російського військового від здачі в полон

Він додав, що випадки, коли росіяни вбивають побратимів, які намагаються здатися, – масові. За словами Хомінського, здатися — це єдине правильне рішення для окупанта.

Цікаво! Бійці 3-ї ОШБ взяли у полон російського солдата, скинувши йому з дрона шоколадку. Це сталося в Харківській області. Росіянин попросив помилування в українських військових, а вони вивели окупанта до ЗСУ за допомогою дрона з шоколадом.

Вони потрапляють у полон до представників європейської держави, яка дотримується всіх міжнародних конвенцій, зокрема щодо поводження з військовополоненими.

Зізнаюся, мені не раз доводилося дивитися в очі полоненим, які опинилися в руках наших бійців. Я бачив, що їхні обличчя — цілі, без слідів побиття. Їх переодягли в чистий одяг, нагодували. І знаєте, в їхніх очах я бачив щось подібне до щастя. Вони змогли вирватися з того пекла, у якому були,

– сказав Сергій Хомінський.

Він також зазначив, що якби ті, хто здається, мали змогу вивезти звідти своїх рідних – дружин, дітей, батьків – понад 90% із них ніколи б не захотіли повертатися назад. Адже вони розуміють: тут – європейська, вільна держава. А там – авторитарний режим.