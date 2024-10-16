Киев под атакой неустановленных дронов, в области работает ПВО

Вечером 16 октября в столице объявили воздушную тревогу. До того покраснела область. 24 Канал расскажет, что происходит.

На этот раз беспилотники взялись будто из ниоткуда. Напоминаем нашим читателям, что следует позаботиться о себе и не испытывать удачу – лучше находиться в укрытии.

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Таинственные неустановленные дроны над Киевом

Киев – вражеский БПЛА с севера в направлении города. Возможна работа ПВО!

– написали Воздушные силы в 20:03.

В 19:42 говорилось об опасности для Киевской области. В КОВА проинформировали, что в воздушном пространстве зафиксировали БПЛА, а силы ПВО работают по целям.

Интересно, что тревога сначала касалась только столицы и области. В других регионах ее не объявляли.

Виталий Кличко сообщил в 20:13, что дронов может быть несколько.

"Вражеские БПЛА с севера. Один – уже над Оболонью. Может работать ПВО. Находитесь в укрытиях!" – отметил он.

Очень важно, что пока неизвестно, "Шахед" это или какой-то другой ударный дрон, или разведывательный беспилотник. Официальной информации об этом нет, а мониторинговые каналы пишут о неустановленных БПЛА. Они приводят данные, что вражеские дроны стали кружить над центром Киева, зайдя с окраин.

В 20:21 Воздушные силы написали о вражеском БПЛА с Киевщины курсом на Житомирщину.

Вражеский БПЛА с Черниговщины на Киевщину! Киев – оставайтесь в укрытиях!

– призвали в ВС в 20:49.

Взрывы в Киеве

О них сообщили корреспонденты Суспильного в 20:26.

В 20:29 Кличко написал о работе ПВО в Пуще-Водице под Киевом.

Дроны могли зайти из Беларуси

Возможно, беспилотники залетели из Беларуси, а в целом их могли запустить из Брянской области. Один из мониторинговых каналов сообщил, что два БПЛА зашло со стороны Чернигова и два – со стороны Киевского водохранилища.

В целом мониторинговые сообщества характеризуют движение дронов так: они залетают конвейером, один за другим. Сначала появляются на границе, далее движутся по Киевщине и летят на столицу, постоянно кружа.

Тревога распространяется по Украине, была угроза и ракет

Она охватила весь Север. К тому же добавилась угроза баллистики – она сохранялась около получаса.

Где сейчас тревога: данные интерактивной карты

24 Канал следит за ситуацией. Пройдите в укрытие, не пренебрегайте безопасностью!