На Киев "Шахеды" заходили с разных направлений: в КГВА рассказали о ночной атаке

Российские войска в ночь на 31 октября в очередной раз запускали "Шахеды". Под прицелом врага снова оказался Киев.

Силы противовоздушной обороны уничтожили все дроны, которые пытались атаковать столицу. В КГВА рассказали подробности атаки врага.

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Атака врага на Киев

Российские войска снова применили БПЛА для атаки на столицу. В КМВА сообщили, что на Киев беспилотники заходили волнами и с разных направлений.

Отмечается, что воздушная тревога в столице в течение ночи объявлялась два раза и суммарно длилась два с половиной часа.

Силами и средствами ПВО, РЭБ все российские дроны, которые угрожали Киеву, были обезврежены,

– говорится в сообщении.

Известно, что в результате этой атаки в Подольском районе города зафиксировано падение обломков, возник пожар на открытой местности, который оперативно ликвидировали. Также повреждены окна в двух двухэтажных жилых домах и одном административном здании.

В КГВА добавили, что предварительно, есть информация о повреждении высоковольтной линии электропередач. Отмечается, что информация о пострадавших не поступала.

Там также указали, что это уже 20 воздушная атака на Киев за октябрь. За 31 день только один день в столице не объявляли тревогу. А так, обычно, жители города слышали сирены в среднем дважды в день.

"Это свидетельствует о постоянном, систематическом терроре мирного гражданского населения Украины", – добавили в КГВА.