На Киев "Шахеды" заходили с разных направлений: в КГВА рассказали о ночной атаке
Источник:КГВА
Российские войска в ночь на 31 октября в очередной раз запускали "Шахеды". Под прицелом врага снова оказался Киев.
Силы противовоздушной обороны уничтожили все дроны, которые пытались атаковать столицу. В КГВА рассказали подробности атаки врага.
Смотрите также На подступах к Киеву снова сработала ПВО: враг пытался атаковать столицу "Шахедами"
Атака врага на Киев
Российские войска снова применили БПЛА для атаки на столицу. В КМВА сообщили, что на Киев беспилотники заходили волнами и с разных направлений.
Отмечается, что воздушная тревога в столице в течение ночи объявлялась два раза и суммарно длилась два с половиной часа.
Силами и средствами ПВО, РЭБ все российские дроны, которые угрожали Киеву, были обезврежены,
– говорится в сообщении.
Известно, что в результате этой атаки в Подольском районе города зафиксировано падение обломков, возник пожар на открытой местности, который оперативно ликвидировали. Также повреждены окна в двух двухэтажных жилых домах и одном административном здании.
В КГВА добавили, что предварительно, есть информация о повреждении высоковольтной линии электропередач. Отмечается, что информация о пострадавших не поступала.
Там также указали, что это уже 20 воздушная атака на Киев за октябрь. За 31 день только один день в столице не объявляли тревогу. А так, обычно, жители города слышали сирены в среднем дважды в день.
"Это свидетельствует о постоянном, систематическом терроре мирного гражданского населения Украины", – добавили в КГВА.