В Киевской области исчез 12-летний мальчик: полиция нашла в неожиданном месте

Вечером понедельника, 8 мая, к стражам порядка обратился озабоченный мужчина из села Озерная. Причиной обращения в 22 часа стало исчезновение сына, которому исполнилось всего 12 лет.

Как сообщил отец ребенка, мальчик на момент обращения не выходил на связь уже час. Не помогли найти несовершеннолетнего и самостоятельные поиски.

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Ребёнка нашли через 20 минут

Чтобы разыскать ребенка, стражи порядка оперативно привлекли и сориентировали подразделения полиции Киевщины, а также личный состав Белоцерковского управления полиции. В целом, привлеченные к поиску были:

руководство,

сотрудники уголовного розыска,

участковые офицеры,

ювенальные полицейские,

работники отдела реагирования патрульной полиции,

кинолог.

Правоохранителям не понадобилось много времени, чтобы разыскать 12-летнего мальчика. Удалось это сделать полицейскому офицеру Маловильшанской общины Виктору Жорову спустя всего 20 минут.

Исчезновение не из-за преступления

Как сообщили в полиции Киевской области, к счастью, ребенок не стал жертвой преступления или несчастного случая. Как выяснилось, мальчик всего лишь уснул в копне с сеном. Более того, место сладкого сна, сквозь который несовершеннолетний мог не слышать телефонные звонки от взрослых, располагалось на территории родительского домовладения.

Правоохранители Киевщины призвали родителей следить за досугом своих детей. "Объясняйте им, как важно сообщать близким о своем местонахождении", – подчеркнули в полиции.

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