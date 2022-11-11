В Киевской, Черниговской и Черкасской областях будут аварийные отключения света

В Украине 11 ноября началось отключение электроэнергии. В трех регионах запланированы аварийные отключения света.

Энергетики ДТЭК вместе со специалистами Укрэнерго, другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации. Об этом сообщает 24 канал.

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В Киевской, Черниговской и Черкасской области – аварийные отключения света

11 ноября в Киевской области применяются экстренные отключения света. Графики аварийных отключений, составленные ранее, пока не действуют.

В Черкасской области ночь была с затяжной тревогой. Для региона она обошлась только аварийными отключениями электроэнергии.

Глава ОВА Игорь Табурец сообщил, что ситуация с энергоснабжением постепенно выравнивается. Энергетики работают над тем, чтобы выйти в режим погодных отключений электроэнергии.

Кроме того, из-за дефицита мощности в энергосети в Черниговской области дополнительно ограничивать потребление электроэнергии. В связи с этим, плановые отключения не будут совпадать с графиком и могут занять более четырех часов.

В "Черниговоблэнерго" объяснили, что такая ситуация сложилась из-за того, что ночью российские войска обстрелами серьезно повредили важный объект Укрэнерго.

Из-за большого дефицита мощности в энергосети "Черниговоблэнерго" еще ночью были получены дополнительные указания по ограничению потребления электроэнергии. Впервые за весь период нам пришлось отклониться от графика возможных отключений, доведенных до потребителей. Сейчас мы делаем все возможное, чтобы оптимизировать свою работу и подать электроэнергию в ваши дома, однако вынуждены предупредить, что сегодня отключения не будут совпадать с графиком и могут продолжаться более четырех часов,

– говорится в сообщении.

Украинцев призывают максимально экономить

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В Укрэнерго снова призывали украинцев к помощи. Ремонтные бригады уже начали ликвидацию повреждений там, где это позволили военные и помочь им может каждый, у кого сейчас есть электричество.

Электроэнергию необходимо использовать экономно, ведь только так можно удержать баланс в энергосистеме и не допустить аварийных повреждений электросетей из-за перегрузки.

Не включайте электроемкие приборы одновременно, пользуйтесь ими только при необходимости и максимально минимизируйте потребление электричества с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.

Как правильно пользоваться электроприборами / Инфографика 24 канала

Напомним, ранее в компании Yasno объяснили, действительно ли есть угроза полного прекращения подачи электроэнергии.

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