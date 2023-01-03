На Киевщине депутат плевался и угрожал патрульной расправой: это попало на видео
Источник:Полиция Киевской области
В канун новогодних праздников в патрульных полиции Киевской области произошел конфликт с местным депутатом в поселке Ракитное. Момент разговора попал на видео.
По информации полиции, инцидент начался 24 декабря около 23:20 вечера, это было начало комендантского часа.
Читайте также Несколько минут наслаждения салютом могут обернуться годами заключения: в Днепре задержан нарушитель
Возмутительное поведение мужчины
Правоохранители остановили автомобиль Audi вблизи АЗС. Они отмечают, что водитель "был с явными признаками алкогольного опьянения".
Во время документирования водителя на место происшествия подъехал автомобиль Mitsubishi под управлением 65-летнего местного представителя власти, "начавшего безосновательно обвинять сотрудников полиции".
В полиции уверяют, что депутат и спровоцировал конфликтную ситуацию. На видео видно, как он агрессивно вел себя, оказывал неповиновение и сорвал нагрудную камеру.
Как депутат угрожал полиции: смотрите видео
Угрозы депутата
На видео слышно, как один из патрульных дважды говорит "чего вы плюетесь?"
Также депутат начал угрожать правоохранителям, это слышно в конце видео: "Ты испугаешься, урод. Ты, с*ка, будешь знать. Я сегодня буду знать, где ты живешь, фамилия, все".
Правоохранители отметили, что при попытке задержания депутат "сопротивлялся и скрылся с места происшествия", уточнили правоохранители.
Если будет доказана вина, ему грозит до двух лет исправительных работ либо арест на полгода, либо ограничение/лишение свободы на срок до трех лет.
В Киеве задержали любителя пиротехники
- В Подольском районе Киева полицейские задержали мужчину, который в новогоднюю ночь запускал салюты. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.
- Нарушителем оказался 47-летний киевлянин, проживающий на улице Константиновской. Полицейские задержали его и провели в квартире обыск. Правоохранители обнаружили крышку от использованного фейерверка. Сама же пусковая установка была на улице, где проживает мужчина.
- Фигуранту грозит ограничение свободы сроком до пяти лет.