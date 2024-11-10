На Киевщине и в ряде областей объявляли тревогу: какая была причина
Вечером 10 ноября в ряде областей объявили воздушную тревогу. Причиной этого стали угроза баллистики и активность вражеской авиации.
Об этом сообщает 24 Канал. Призываем украинцев пройти в укрытие, ведь это спасет жизнь.
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Почти во всех областях объявили отбой воздушной тревоги. Сейчас сохраняется угроза только в тех областях, где существует угроза атаки ударных БпЛА. Отбой объявили также в Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях. В Одесской, Николаевской и Херсонской областях прозвучал отбой воздушной тревоги. Актуальная карта тревог В Днепре прогремела серия взрывов. Воздушные силы предупредили о ракете в направлении Павлограда. Днепр – срочно в укрытие. Воздушные силы предупредили о скоростной цели на Запорожье в направлении Днепропетровщины. После этого воздушная тревога начала распространяться по стране. Причиной этого стала угроза применения врагом баллистического вооружения. Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Запорожье. Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Сумщину. Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Донецкой области. Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении. После этого в восточных, а также в Полтавской области объявили воздушную тревогу.
Почти во всех областях объявили отбой воздушной тревоги. Сейчас сохраняется угроза только в тех областях, где существует угроза атаки ударных БпЛА.
Отбой объявили также в Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях.
В Одесской, Николаевской и Херсонской областях прозвучал отбой воздушной тревоги.
Актуальная карта тревог
В Днепре прогремела серия взрывов.
Воздушные силы предупредили о ракете в направлении Павлограда.
Днепр – срочно в укрытие.
Воздушные силы предупредили о скоростной цели на Запорожье в направлении Днепропетровщины.
После этого воздушная тревога начала распространяться по стране. Причиной этого стала угроза применения врагом баллистического вооружения.
Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Запорожье.
Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Сумщину.
Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Донецкой области.
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении. После этого в восточных, а также в Полтавской области объявили воздушную тревогу.