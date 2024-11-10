На Киевщине и в ряде областей объявляли тревогу: какая была причина

Вечером 10 ноября в ряде областей объявили воздушную тревогу. Причиной этого стали угроза баллистики и активность вражеской авиации.

Об этом сообщает 24 Канал. Призываем украинцев пройти в укрытие, ведь это спасет жизнь.

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