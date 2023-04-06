В Киевской области изгнали священника УПЦ МП, который отказывался отпевать погибших бойцов

Перед Пасхой община села Любарцы Бориспольского района Киевской области собралась, чтобы окончательно решить вопрос перехода из УПЦ Московского патриархата в Православную церковь Украины.

Община села Любарцы Киевской области перешла к Православной церкви Украины. Во время собрания выяснилось, что у крестьян было много вопросов к священнику УПЦ МП.

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Общество перешло в Православную церковь Украины

Местные говорят, что он отказывался отпевать погибших на войне украинских защитников. Священник УПЦ Московского патриархата пытался убедить людей не голосовать за переход и уверял, что к России церковь не имеет отношения. Впрочем, община села приняла другое решение.

Все присутствовавшие на собрании крестьяне единогласно проголосовали за переход в Православную церковь Украины.

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