В Киевской области изгнали священника УПЦ МП, который отказывался отпевать погибших бойцов

6 апреля 2023, 23:33
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Источник:

"Главком"

Перед Пасхой община села Любарцы Бориспольского района Киевской области собралась, чтобы окончательно решить вопрос перехода из УПЦ Московского патриархата в Православную церковь Украины.

Община села Любарцы Киевской области перешла к Православной церкви Украины. Во время собрания выяснилось, что у крестьян было много вопросов к священнику УПЦ МП.

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Общество перешло в Православную церковь Украины

Местные говорят, что он отказывался отпевать погибших на войне украинских защитников. Священник УПЦ Московского патриархата пытался убедить людей не голосовать за переход и уверял, что к России церковь не имеет отношения. Впрочем, община села приняла другое решение.

Все присутствовавшие на собрании крестьяне единогласно проголосовали за переход в Православную церковь Украины.

Подобный случай в Черновицкой области

  • В Черновицкой области 5 апреля священник УПЦ МП отказался отпеть погибшего воина. Гроб погибшего военного не разрешали заносить в церковь, так что похоронной процессии пришлось буквально штурмовать двери.
  • Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что государство не вмешивается в вопрос веры и религии.
  • Вместо этого к УПЦ МП есть вопросы со стороны правоохранительных органов, это вопросы национальной и экономической безопасности, вопросы контроля над теми территориями, которые принадлежат государству, но переданы в аренду УПЦ. Особенно когда речь идет об историческом наследии, зафиксированном в ЮНЕСКО.
  • Случаи с отказом петь украинских защитников в церквях Московского патриархата свидетельствуют о неосведомленности попов с настроениями людей. Ведь говорится об отпевании человека, погибшего за общество, в котором работают эти попы.
  • "Их позиция, мягко говоря, очень странная, если не сказать гнусная. Не дать маме занести своего сына погибшего, чтобы его пели в том или ином храме – это мне кажется занулением репутации вообще", – подчеркнул Подоляк.

Автор: Дарина Жданович