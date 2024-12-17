На Киевщине по вражескому БПЛА работали силы ПВО: взрывы слышали и в Киеве

С вечера 16 декабря Россия атакует Украину. Утром 17 декабря взрывы прогремели в Киеве и области.

Было зафиксировано движение враждебных БПЛА в регионе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА и мэра Киева Виталия Кличко.

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В Киевской области работала ПВО

В 9:40 в Воздушных силах предупреждали о движении БПЛА на юге и севере Киевщины.

Позже они достигли северных окраин Киева. По ним работали силы ПВО.

Зафиксировано движение враждебных БПЛА! В регионе работают силы ПВО,

– сообщили в КОВА в 9:52.

Уже в 9:56 о работе противовоздушной обороны в пределах Киева сообщил Виталий Кличко.

Через несколько минут мониторинговые каналы сообщили об успешном сбивании. После этого в столице объявили отбой тревоги.

Власти области напоминают запрет фотографировать работу ПВО и призывают находиться в укрытиях во время воздушных тревог.