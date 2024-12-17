На Киевщине по вражескому БПЛА работали силы ПВО: взрывы слышали и в Киеве

17 декабря 2024, 09:55
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Автор: София Рожик

С вечера 16 декабря Россия атакует Украину. Утром 17 декабря взрывы прогремели в Киеве и области.

Было зафиксировано движение враждебных БПЛА в регионе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА и мэра Киева Виталия Кличко

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В Киевской области работала ПВО 

В 9:40 в Воздушных силах предупреждали о движении БПЛА на юге и севере Киевщины. 

Позже они достигли северных окраин Киева. По ним работали силы ПВО. 

Зафиксировано движение враждебных БПЛА! В регионе работают силы ПВО, 
– сообщили в КОВА в 9:52. 

Уже в 9:56 о работе противовоздушной обороны в пределах Киева сообщил Виталий Кличко. 

Через несколько минут мониторинговые каналы сообщили об успешном сбивании. После этого в столице объявили отбой тревоги. 

Власти области напоминают запрет фотографировать работу ПВО и призывают находиться в укрытиях во время воздушных тревог.