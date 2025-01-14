На Киевщине прогремели взрывы: работает ПВО

Россия в очередной раз атаковала Киевскую область вечером 14 января. В области работает ПВО.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОГА. Там отметили, что в области было зафиксировано движение ударных БпЛА.

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Что известно о работе ПВО на Киевщине

В 22:40 в Киевской ОГА сообщили о том, что в области зафиксировано движение ударных БпЛА. По вражеским воздушным целям работает ПВО.

Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО,

– говорится в сообщение.

Кроме того, в ОВА призвали не фотографировать и не снимать работу украинских защитников.

"Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", – отметили в ОВА.

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К слову, ранее также появилась информация о взрывах в Сумах. Сейчас официальная информация об их причинах и последствиях отсутствует, впрочем, в Воздушных силах предупреждали о пуске КАБа на город.