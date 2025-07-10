На Киевщине прогремели взрывы: в области работает ПВО
- На Киевщине прогремели взрывы из-за атаки российских дронов "Шахед", ПВО работает для их уничтожения.
- Жителей Киевщины призывают не снимать работу ПВО и оставаться в укрытиях во время тревоги.
Россия продолжает терроризировать Киевскую область ударными БпЛА типа "Шахед". По вражеским дронам работает ПВО.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА.
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Какова причина взрывов на Киевщине
В ночь на 10 июля российские войска в очередной раз выпустили "Шахеды" по Украине. Движение вражеских БпЛА зафиксировали на Киевщине.
В регионе работают силы ПВО,
– говорится в сообщении.
В ОВА призвали не фотографировать и не снимать работу украинских защитников. Также жителей области просят не пренебрегать собственной безопасностью и находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.
Заметим, что пока отсутствует какая-либо официальная информация о последствиях российской атаки на Киевщину.
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Напомним, что вражеские БпЛА также атаковали Запорожскую область. Глава ОВА Иван Федоров сообщил о взрывах.