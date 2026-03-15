На Киевщине прогремели взрывы: в регионе работает ПВО
15 марта, 09:47
Обновлено - 10:04, 15 марта

На Киевщине прогремели взрывы: в регионе работает ПВО

Маргарита Волошина
Основные тезисы
  • В Киевской области слышали взрывы из-за работы ПВО во время атаки российских БпЛА.
  • Воздушная тревога была объявлена в Вышгородском и Броварском районах.

Российская атака с использованием ударных беспилотников продолжилась утром в воскресенье, 15 марта. Под вражеским ударом, в частности, оказалась Киевская область.

Там слышали взрывы из-за работы ПВО. Об этом сообщает областная военная администрация.

Какова причина взрывов на Киевщине?

Ориентировочно в 09:16 воздушную тревогу объявили для Вышгородского района области. Уже в 09:32 опасность распространилась на Броварской район. Воздушные силы сообщали о движении беспилотников из Черниговской области.

Около 09:40 там предостерегли о движении ударных БпЛА в направлении Киева с северного направления. Через несколько минут в областной военной администрации сообщили о фиксации перемещения вражеских воздушных целей.

В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги, 
– говорится в сообщении.

По состоянию на момент публикации никакой информации о возможных последствиях вражеского удара местные власти не сообщали.

Что известно о предыдущих атаках на область?

  • Прошлой ночью во время массированной комбинированной воздушной атаки на Украину в Броварском районе погибли 3 человека, пострадали по меньшей мере 8 человек. Еще один человек умер из-за удара по Вышгородскому району.
  • В частности, вражеский "Шахед" упал в частном секторе Броваров. В результате взрыва повреждены два жилых дома, хозяйственные постройки и торгово-логистический центр. в пожаре после взрыва погибли два кролика.
  • Также в результате ночного обстрела в Обухове было временно остановлено газоснабжение в 6 населенных пунктах и отопление в многоквартирных домах. Всего без услуг осталось более 27 тысяч абонентов.