На Киевщине прогремели взрывы: в регионе работает ПВО
- В Киевской области слышали взрывы из-за работы ПВО во время атаки российских БпЛА.
- Воздушная тревога была объявлена в Вышгородском и Броварском районах.
Российская атака с использованием ударных беспилотников продолжилась утром в воскресенье, 15 марта. Под вражеским ударом, в частности, оказалась Киевская область.
Там слышали взрывы из-за работы ПВО. Об этом сообщает областная военная администрация.
Какова причина взрывов на Киевщине?
Ориентировочно в 09:16 воздушную тревогу объявили для Вышгородского района области. Уже в 09:32 опасность распространилась на Броварской район. Воздушные силы сообщали о движении беспилотников из Черниговской области.
Около 09:40 там предостерегли о движении ударных БпЛА в направлении Киева с северного направления. Через несколько минут в областной военной администрации сообщили о фиксации перемещения вражеских воздушных целей.
В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги,
– говорится в сообщении.
Что известно о предыдущих атаках на область?
- Прошлой ночью во время массированной комбинированной воздушной атаки на Украину в Броварском районе погибли 3 человека, пострадали по меньшей мере 8 человек. Еще один человек умер из-за удара по Вышгородскому району.
- В частности, вражеский "Шахед" упал в частном секторе Броваров. В результате взрыва повреждены два жилых дома, хозяйственные постройки и торгово-логистический центр. в пожаре после взрыва погибли два кролика.
- Также в результате ночного обстрела в Обухове было временно остановлено газоснабжение в 6 населенных пунктах и отопление в многоквартирных домах. Всего без услуг осталось более 27 тысяч абонентов.