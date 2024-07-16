На Киевщине ПВО работает по "Шахедам"

В ночь на 16 июля враг снова атакует Украину дронами-камикадзе. "Шахеды" долетели аж до Киевщины, там продолжается боевая работа.

Об этом в Киевской областной военной администрации сообщили в 3:00. Воздушная тревога в регионе продолжается с 1:57.

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В ОВА обратились к жителям Киевщины

"В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям", – говорится в сообщении ОВА. Местные власти прости позаботиться о собственной безопасности и находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги.

Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников,

– подчеркнули в военной администрации.

Кроме этого, сразу после 3:00 в Воздушных силах предупредили, что возможна работа ПВО по враждебному БПЛА еще и на Житомирщине.

Предыдущая атака по региону

Россияне атаковали Киевскую область и в ночь на 12 июля. Тогда тревогу объявляли трижды: она продолжалась с вечера и почти всю ночь, в общем – более 7 часов. Враг запустил не только дроны-камикадзе, но и ракеты.

Затем зафиксировали падение обломков в 3 районах на открытых местностях. К счастью, обошлось без пострадавших. Попаданий в жилые и инфраструктурные объекты не было.