Про це в Київській обласній військовій адміністрації повідомили о 3:00. Повітряна тривога у регіоні триває з 1:57.

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В ОВА звернулися до жителів Київщини

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", – мовиться у повідомленні ОВА. Місцева влада прости подбати про власну безпеку та перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги.

Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників,

– підкреслили у військовій адміністрації.

Крім цього, одразу після 3:00 у Повітряних силах попередили, що можлива робота ППО по ворожому БпЛА ще й на Житомирщині.

Попередня атака "Шахедами"

Росіяни атакували Київську область в ніч проти 12 липня. Тоді тривогу оголошувалася тричі: вона тривала з вечора і майже всю ніч, загалом – понад 7 годин. Ворог запустив не лише дрони-камікадзе, але й ракети.



Згодом зафіксували падіння уламків у 3 районах на відкритих місцевостях. На щастя, обійшлося без постраждалих. Влучань у житлові та інфраструктурні об'єкти не було.