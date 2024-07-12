Про це станом на ранок 12 липня повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

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Наслідки атаки

Минулося без постраждалих і влучань у житлові та критичні інфраструктурні об'єкти.

В регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Влучань в житлові та критичні інфраструктурні об'єкти не зафіксовано. Постраждалих немає,

– зазначив Кравченко.

Наразі оперативні групи фіксують падіння уламків у 3 районах на відкритих місцевостях поза межами забудови.

Нічна тривога на Київщині

За словами керівника ОВА, тривога в області оголошувалася тричі та тривала з вечора і майже всю ніч – загалом більше ніж 7 годин. У повітряному просторі були зафіксовані ракети та ударні дрони.

До речі, у Хмельницькій області ввечері та вночі теж лунали вибухи. Повітряні сили попереджали про загрозу ракет і безпілотників.