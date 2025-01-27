На Киевщине ПВО сбивает российские беспилотники

Россия атакует Украину ударными БпЛА. Вечером 27 января в Киевской области по ним рабола ПВО.

Жителей просят находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА.

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В Киевской области прогремели взрывы

Воздушные силы предупредили в 22:24 о движении российских беспилотников в направлении Киевской области из Черкасской области.

Уже в 23:06 в ОВА сообщили, что в воздушном пространстве области зафиксированы вражеские БПЛА. По ним начали работу силы ПВО.

Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников,

– отметили в КОВА.

Кроме того, по обновленным данным ПС в 23:15 группа ударных БПЛА двигалась по территории Киевской области в западном направлении – на Житомирщину.

Напомним, что вечером 27 января взрывы прогремели и в Харькове. Город тоже атакуют российские беспилотники.