На Киевщине работает ППО: враг атакует дронами
На Киевщине работает противовоздушная оборона по вражеским ударным беспилотникам. Враг атакует "Шахедами".
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.
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"Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО", – говорится в сообщении.
В ОВА призвали киевлян не фотографировать и не снимать работу защитников, а также не пренебрегать правилами безопасности и находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.
"Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", – добавили в администрации.
Тревога на Киевщине
Сигнал воздушной тревоги в столице прозвучал в 22:10. Перед этим военные предупреждали, что есть угроза применения вражеских дронов.
"Ударный БпЛА в направлении Киева!", – сообщили в ПС.
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