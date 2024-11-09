Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

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"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО", – ідеться у повідомленні.

В ОВА закликали громадян не фотографувати та не знімати роботу захисників, а також не нехтувати правилами безпеки і перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

"Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", – додали в адміністрації.

Тривога на Київщині

Сигнал повітряної тривоги в столиці пролунав о 22:10. Перед цим військові попереджали, що є загроза застосування ворожих дронів.

"Ударний БпЛА у напрямку Києва!", – повідомили в ПС.