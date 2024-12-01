На Киевщине работает ПВО

Россияне атакуют "Шахедами" в ночь на 1 декабря. Взрывы услышали в Киевской области, это работа ПВО.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на КОВА. Хотя атака ударными беспилотниками продолжается, пока нет информации о взрывах в других областях.

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Что известно о взрывах на Киевщине сегодня

Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО!

– написали в областной военной администрации.

Там традиционно призвали не фотографировать и не снимать работу защитников. И, конечно, не пренебрегать правилами безопасности.

"Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", – попросили в КОВА.

Воздушные силы предупреждали, что "Шахед" летит на Белую Церковь. Сирены в области не стали сюрпризом – мониторинговые каналы информировали, что дроны начали двигаться на Киевщину из других областей.

Отметим, что в Киеве тревогу не объявляли. Так бывает довольно часто, ведь столичный регион единственный, в котором тревога в области не равна тревоге в областном центре.

Необычным является то, что БПЛА появились на Сумщине вечером 30 ноября, но потом ВС дали отбой по беспилотникам. Ударные дроны появились через несколько часов, снова в Сумской области.