На Киевщине работает ПВО

Украину атакуют "Шахеды" вечером 12 января. В Киевской областной военной администрации сообщили о работе ПВО в столичном регионе.

Детали передает 24 Канал со ссылкой на сообщение КОВА. Враг запустил дроны-камикадзе еще утром 12 января.

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Что известно об атаке по Киевской области

В КОВА выложили короткое сообщение.

В воздушном пространстве зафиксированы БПЛА. Силы ПВО работают по целям,

– написали в КОВА.

Там традиционно призвали не фиксировать и не выкладывать в сеть работу защитников неба. И, конечно, попросили позаботиться о безопасности и находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги.

Пока нет сообщений о возможных последствиях удара по Киевской области.

Интересно, что в Киеве тревогу объявили на 40 минут позже, чем в области. Но она длилась всего четыре минуты. В Воздушных силах писали, что дрон летит через Бровары в направлении столицы. Там не комментировали быструю отмену тревоги, однако мониторинговые каналы выдвинули собственную версию. Предположительно, ПВО отработала по "Шахеду", поэтому отбой дали очень быстро.