Деталі передає 24 Канал з посиланням на допис КОВА. Ворог запустив дрони-камікадзе ще зранку 12 січня.
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Що відомо про атаку по Київщині
В КОВА виклали коротке повідомлення.
У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях,
– написали в КОВА.
Там традиційно закликали не фіксувати та не викладати в мережу роботу оборонців неба. І, звісно, попросили подбати про безпеку та перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги.
Наразі немає повідомлень про можливі наслідки удару по Київщині.
Цікаво, що в Києві тривогу оголосили на 40 хвилин пізніше, ніж в області. Але вона тривала всього чотири хвилини. У Повітряних силах писали, що дрон летить через Бровари в напрямку столиці. Там не коментували швидке скасування тривоги, проте моніторингові канали висунули власну версію. Імовірно, ППО відпрацювала по "Шахеду", тому відбій дали дуже швидко.