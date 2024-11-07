На Киевщине работает ПВО: область атакуют беспилотники: область атакуют беспилотники
Вечером в четверг, 7 ноября, на Киевщине работают силы противовоздушной обороны. В это время область находится под атакой вражеских беспилотников.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОГА. Напомним, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призываем украинцев направляться в укрытие гражданской защиты.
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В Киевской ОГА сообщили, что в регионе было зафиксировано движение вражеских БпЛА.
В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников,
– говорится в сообщении.
В ОВА также призвали жителей области находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.
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К слову, минувшей ночью Россия также массированно атаковала Украину "Шахедами" – всего враг тогда запустил 106 дронов-камикадзе. Воздушные силы сообщили о сбитии 74 "Шахедов". Кроме того, 25 вражеских ударных БпЛА были локационно потеряны в разных регионах Украины.