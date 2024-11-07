Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА. Нагадаємо, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликаємо українців прямувати в укриття цивільного захисту.

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Росіяни запустили безпілотники на Київщину

В Київській ОВА повідомили, що в регіоні було зафіксовано рух ворожих БпЛА.

У регіоні працють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників,

– йдеться в повідомленні.

В ОВА також закликали жителів області перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й небезпеку щодо різних областей України читайте в нашому телеграмі.

До слова, минулої ночі Росія також масовано атакувала Україну "Шахедами" – усього ворог тоді запустив 106 дронів-камікадзе. Повітряні сили повідомили про збиття 74 "Шахедів". Крім того, 25 ворожих ударних БпЛА було локаційно втрачено у різних регіонах України.