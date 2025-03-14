На Киевщине работает ПВО по "Шахедам"

Вечером россияне обстреливают Украину ракетами и дронами. Ударные беспилотники добрались до Киевской области, где прогремели взрывы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА.

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Что известно об атаке "Шахедами" по Киевской области 14 марта

В столице тревогу пока не объявляли, но сирены звучат во все большем количестве областей.

В воздушном пространстве зафиксированы БПЛА. Силы ПВО работают по целям,

– коротко написали в КОВА.

В целом вечером красными были преимущественно южные области – именно там враг сконцентрировал свои атаки. Опасность из-за "Шахедов" началась в половине восьмого вечера.

Где сейчас тревога

В КОВА традиционно призвали находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги, чтобы позаботиться о безопасности. И, конечно, соблюдать информационную тишину. Это означает не фиксировать на фото и видео работу наших защитников и не выкладывать кадры в сеть.

Также сегодня Россия ударила по Сумам, Херсону, Кривому Рогу и Одессе. В некоторых городах частично нет света, например в Черноморске. Также много разрушений, ранены дети. В Херсоне погиб мужчина.