На Киевщине работает ПВО: регион атакуют беспилотники

В пятницу, 3 января, российские войска в очередной раз атаковали Украину ударными беспилотниками. Вражеские дроны зафиксировали в частности на Киевщине, там работают силы ПВО.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА. Следует отметить, что Воздушные силы ВСУ также сообщали об угрозе применения вражеских ударных БПЛА.

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Вражеские дроны атакуют Киевщину

Воздушную тревогу в Киевской области объявили в 15:20. Впоследствии в Киевской ОВА сообщили, что в воздушном пространстве региона были зафиксированы беспилотники.

Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытии до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности,

– говорится в сообщении.

Жителей области также призвали соблюдать информационную тишину – не фиксировать и не выкладывать в сеть работу украинских защитников.

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