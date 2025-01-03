Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.
Читайте також "Шахеди" кружляють Україною: де зараз лунає тривога
Ворожі дрони атакують Київщину
Повітряну тривогу на Київщині оголосили о 15:20. Згодом в Київській ОВА повідомили, що в повітряному просторі регіону було зафіксовано БпЛА.
Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку,
– йдеться в повідомленні.
Жителів області також закликали дотримуватися інформаційної тиші – не фіксувати та не викладати в мережу роботу українських захисників.