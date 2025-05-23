В Киевской области – работает ПВО: в регионе возможны взрывы
- В Киевской области вечером 23 мая из-за атаки беспилотников работают силы ПВО, возможны взрывы.
- Воздушную тревогу объявили в 21:29 из-за угрозы вражеских беспилотников, которые двигались в направлении региона.
В Киевской области из-за атаки беспилотников вечером 23 мая работают силы противовоздушной обороны. Из-за этого местные иногда могут слышать взрывы.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.
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В Киевской области работает ПВО
Воздушная тревога на территории Киевской области была объявлена ориентировочно в 21:29 из-за угрозы БПЛА. Воздушные силы сообщали о группе вражеских беспилотников на востоке и юге Черниговской области, двигавшихся в направлении региона.
Уже в 21:36 на территории Киевской области зафиксировали движение вражеских беспилотных летательных аппаратов. По данным областной военной администрации, в результате этого в регионе работают силы противовоздушной обороны.
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– напоминают в ОВА.
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Напомним, Россия утром 23 мая атаковала область дронами, поврежден жилищный сектор в Обуховском районе. В результате атаки повреждены семь частных домов, гаражное помещение, четыре транспортных средства и хозяйственные здания.