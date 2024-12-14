В Киевской области по российским дронам работает ПВО

Вечером 14 декабря в Киевской области снова объявили воздушную тревогу. Работают защитники неба.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА. Не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя тревоги находитесь в укрытии.

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Около 21:00 в Киевской области объявили тревогу. Вскоре в Воздушных силах сообщили о вражеских дронах на севере области курсом на Житомирщину.

В 22:25 военные обновили информацию о движении российских беспилотников. В частности, отметили, БПЛА на Полтавщине курсом через север Черкасской области в направлении Киевщины.

В воздушном пространстве зафиксировано БПЛА. Силы ПВО работают по целям,

– заявили в ОВА в 22:32.

Также призвали находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности.

"Придерживайтесь информационной тишины – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", – подчеркнули в ОВА.

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