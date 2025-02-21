В Киеве и области раздались взрывы: работает ПВО

Украина снова под атакой ударных БПЛА. Некоторые из них уже добились столичного региона.

Там вечером 21 февраля силы ПВО работали по российским дронам. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОГА.

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Что известно о взрывах в Киеве и области

Воздушную тревогу в Киевской области объявили в 20:56.

Почти через два часа в регионе прогремели взрывы.

В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям,

– написали в КОВА в 22:47.

Незадолго до того в Воздушных силах предупреждали о движении БпЛА на востоке и северо-востоке Киевщины. Они двигались западным курсом.

"Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Придерживайтесь информационной тишины – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", – традиционно отметили в Киевской ОВА.

Уже позже, в 23:13, БпЛА достигли Киева.

"В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!" – писал мэр Киева Виталий Кличко.

Где объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

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