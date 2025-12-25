На Киевщине работают силы ПВО: заметили реактивный "Шахед"
- В Киевской области зафиксировали движение вражеских беспилотников, по целям работали силы ПВО.
- Реактивный "Шахед" был замечен над водохранилищем, курс на Киев/Вышгород, но через 6 минут он был локационно потерян.
Днем 25 декабря российские оккупанты атаковали Киевскую область. В регионе зафиксировали реактивный "Шахед" над водохранилищем.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.
Почему на Киевщине прогремели взрывы?
В областной военной администрации сообщили, что в Киевской области зафиксировали движение вражеских беспилотников. По целям работали силы ПВО.
В то же время в мониторинговых ресурсах отметили, что реактивный "Шахед" зафиксировали над водохранилищем курсом на Киев/Вышгород. Через 6 минут он был локально потерян.
Направление движения беспилотника подтвердили Воздушные силы ВСУ. Впрочем, там не указали, какой именно "Шахед" был зафиксирован.
Что известно о российских обстрелах Украины?
Офицер ВСУ Андрей Ткачук рассказал 24 Каналу, что в 2025 году Россия изменила тактику ударов по энергетической инфраструктуре. Оккупанты все реже запускают по несколько дронов на большинство регионов. Сейчас они взялись конкретно за области.
"Сначала это были прифронтовые области. Затем – Север. Черниговщина, Сумщина, Харьковщина. Теперь дошли до Одесской области. Киев был по умолчанию", – объяснил Ткачук.
К слову, ночью 25 декабря Россия атаковала Украину 131 беспилотником, из которых 90 были типа "Шахед". По состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 106 вражеских БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и дронов других типов на Севере, Юге и Востоке страны.