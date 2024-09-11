В Киевской области работала ПВО: в ОВА рассказали о последствиях
Источник:Киевская ОВА
Российские оккупанты в ночь на 11 сентября в очередной раз атаковали Киевскую область ударными БпЛА. В области работали силы противовоздушной обороны.
В местной ОВА сообщили о последствиях атаки врага на регион. Там рассказали, есть ли попадания, или пострадавшие.
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Атака врага на Киевскую область
Ночью 11 сентября российские оккупанты атаковали Киевскую область ударными дронами.
По данным председателя Киевской ОВА Руслана Кравченко в регионе работали силы ПВО. Он отметил, что вражеские цели были уничтожены.
Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не допущено. Пострадавших нет,
– сообщил он.
Кроме этого, Кравченко рассказал, что падение обломков сбитых целей зафиксировано за пределами населенных пунктов.