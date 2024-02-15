В Киеве и области лунные войны: работала ППО, ракеты маневрировали
Враг утром 15 февраля атаковал Украину ракетами. Часть из них оккупанты направили на Киевщину, там работала противовоздушная оборона.
Об этом сообщает Киевская ОВА. В Воздушных силах добавили, что ракеты маневрируют в районе 4 областей.
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В Киевской области раздавались взрывы
Об угрозе ракетных обстрелов в Воздушных силах предупредили ночью, когда был зафиксирован взлет Ту-95МС. Около 5 утра в воздушном пространстве Украины появились ракеты.
Враг направил свою атаку на Киевскую область. Там раздались взрывы – работала ПВО.
Жители Киевской области! Ракетная атака! В регионе работают силы ПВО,
– предупредили в Киевской ОГА.
Также украинцев призвали соблюдать информационную тишину, не снимать и не выкладывать в сеть работу ПВО и быть в укрытиях, пока не минует ракетная опасность.
В Воздушных силах предупредили, что ракеты маневрируют в пределах 4 областей – из Киевской области на Черкасскую, Винницкую и Житомирскую.
Взрывы прогремели также и в Киеве. Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что работали системы ПВО.
Взрывы в городе. Работает ПВО. Не покидайте укрытий!
– сообщил мэр Киева.
Россия атаковала ракетами 15 февраля
- Воздушные силы около 04:30 сообщили, что есть угроза пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС. Украинцев предупредили, если враг действительно осуществил пуски, то около 05:30 вражеские ракеты будут в воздушном пространстве Украины.
- Пуски ракет подтвердились. В регионах начали работать системы ПВО.
- Враг атаковал различные области Украины. Кроме Киева взрывы также прозвучали в Днепре и Запорожье.