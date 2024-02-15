В Киеве и области лунные войны: работала ППО, ракеты маневрировали

Враг утром 15 февраля атаковал Украину ракетами. Часть из них оккупанты направили на Киевщину, там работала противовоздушная оборона.

Об этом сообщает Киевская ОВА. В Воздушных силах добавили, что ракеты маневрируют в районе 4 областей.

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В Киевской области раздавались взрывы

Об угрозе ракетных обстрелов в Воздушных силах предупредили ночью, когда был зафиксирован взлет Ту-95МС. Около 5 утра в воздушном пространстве Украины появились ракеты.

Враг направил свою атаку на Киевскую область. Там раздались взрывы – работала ПВО.

Жители Киевской области! Ракетная атака! В регионе работают силы ПВО,

– предупредили в Киевской ОГА.

Также украинцев призвали соблюдать информационную тишину, не снимать и не выкладывать в сеть работу ПВО и быть в укрытиях, пока не минует ракетная опасность.

В Воздушных силах предупредили, что ракеты маневрируют в пределах 4 областей – из Киевской области на Черкасскую, Винницкую и Житомирскую.

Взрывы прогремели также и в Киеве. Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что работали системы ПВО.

Взрывы в городе. Работает ПВО. Не покидайте укрытий!

– сообщил мэр Киева.

Россия атаковала ракетами 15 февраля