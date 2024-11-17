На Киевщине раздаются взрывы: в регионе работает ПВО

Россияне атакуют Киевскую область дронами-камикадзе типа "Шахед", Воздушные силы фиксируют цели в небе, продолжается работа противовоздушной обороны.

В связи с этим местные могут слышать взрывы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.

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В Киевской области работает ПВО из-за атаки БпЛА

Воздушная тревога в Киевской области была объявлена ​​ориентировочно в 22:57. Уже через несколько минут Воздушные силы сообщили об движущемся из Полтавской в ​​направлении Киевской области ударном БпЛА, курсе на Яготин. Позже появилась информация о работе противовоздушной обороны.

Киевская область! В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям,

– говорится в сообщении.

Там призвали позаботиться о собственной безопасности и находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги. Также посоветовали соблюдать информационную тишину, то есть не фиксировать и не публиковать в сети работу наших защитников неба.

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