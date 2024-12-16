В Киевской области раздаются взрывы: в регионе работает ПВО

Россия атакует Киев и область с помощью дронов-камикадзе типа "Шахед". В регионе работают силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию. Советуем находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

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В Киевской области работает ПВО

Ориентировочно в 03:35 на территории Киевской области была объявлена ​​воздушная тревога из-за ударных БПЛА в регионе. Уже в 6:55 угроза распространилась на столицу. Воздушные силы сообщали о движении дронов-камикадзе в области.

Уже в 07:17 это подтвердили в Киевской областной военной администрации. По их данным, в настоящее время зафиксировано движение вражеских БПЛА, в результате чего в регионе работают силы противовоздушной обороны.

Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги,

– говорится в сообщении КГВА.

Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей Украины, а также о взрывах читайте в нашем телеграме.

Напомним, что ночью громко было и на территории Хмельницкой и Черкасской областей. В последней также работали силы противовоздушной обороны, подробности атаки на регион по состоянию на эту минуту не сообщали.