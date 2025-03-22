На левом берегу Киева – взрывы: ПВО работает по "Шахедам"

Вечером 22 марта Россия в очередной раз запустила по Украине "Шахеды". В Киевской области были слышны взрывы.

Около 20:00 в Киевской области раздался сигнал воздушной тревоги. Военные сообщили об угрозе ударных дронов для ряда областей, передает 24 Канал.

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Взрывы в Киевской области

В 20:58 в Киевской областной военной администрации рассказали, что в воздушном пространстве региона зафиксирован вражеский БПЛА. Силы ПВО работают по российским дронам.

Находитесь в укрытии до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников,

– говорится в сообщении КОВА.

Отметим, что в 20.40 опасность дошла и до столицы. В 21:00 КГВА сообщила, что "на подлете в Киев находятся вражеские ударные БПЛА". Киевлян призвали срочно пройти в укрытие.

В 21:17 мэр города Виталий Кличко рассказал, что на левом берегу столицы работают силы ПВО по враждебным БПЛА.