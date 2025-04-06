На Киевщине раздаются взрывы

Россияне запустили по Украине "Шахеды". Вражеские беспилотники атакуют ряд областей. В Киевской области прогремели взрывы.

Около 23:49 в Киевской области была объявлена ​​воздушная тревога из-за угрозы "Шахедов", передает 24 Канал.

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Взрывы в Киевской области

Около 00:51 мониторинговые каналы сообщили о взрывах в Киевской области в районе Борисполя. Позже в Киевской ОВА уточнили, что в регионе зафиксировано движение враждебных БПЛА! В области продолжается работа ПВО.

"Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", – говорится в сообщении администрации.

Ранее взрывы слышали в Николаеве. В городе есть повреждения в частном секторе. Пожар возник в двух жилых домах. Известно о трех пострадавших. Это 49-летняя госпитализированная женщина, 72-летняя и 67-летния женщины, которым помощь была оказана амбулаторно.