В Киевской области слышны взрывы: по "Шахедам" работает ПВО

Российская армия пустила на Киевскую область 11 ноября "Шахеды". В регионе по вражеским целям работала ПВО.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.

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Что известно о работе ПВО в Киевской области

Тревога в Киевской области прозвучала в 13:44. Воздушные силы писали о движении вражеских беспилотников в направлении региона.

БПЛА на юге Черниговской области движется курсом на Киевскую,

– отметили военные.

Впоследствии Воздушные силы написали, что вражеский беспилотник движется в направлении Василькова в Киевской области.

В 14:12 в Киевской ОВА сообщили о работе ПВО в регионе.

"В воздушном пространстве зафиксировано БПЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", – отметили в военной администрации.

Там также призвали соблюдать информационную тишину – не фиксировать и не выкладывать в сеть работу наших защитников.

В то же время тревога в Киевской области, по состоянию на 14:32 продолжается. Сирены прозвучали в Киеве, ведь вражеские БПЛА двигались на Киев с востока.

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