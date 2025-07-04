В Киевской области слышны взрывы: работают силы ПВО

Вечером 4 июля россияне атакуют Киевскую область ударными беспилотниками. В регионе работают силы ПВО.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.

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Россия атакует Киевскую область

Воздушную тревогу на Киевщине объявили в 21:35, а позже в областной военной администрации сообщили об угрозе.

Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО,

– говорится в сообщении.

В Киевской областной военной администрации призвали жителей не пренебрегать правилами безопасности: оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги, а также не фотографировать и не снимать работу наших защитников.

Позже взрывы прогремели и в Киеве. Там силы ПВО также работали по российским ударным дронам.

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