Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

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Росія атакує Київську область

Повітряну тривогу на Київщині оголосили о 21:35, а пізніше в обласній військовій адміністрації повідомили про загрозу.

Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО,

– йдеться в повідомленні.

У Київській обласній військовій адміністрації закликали жителів не нехтувати правилами безпеки: залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги, а також не фотографувати та не знімати роботу наших захисників.

Пізніше вибухи пролунали й у Києві. Там сили ППО також працювали по російських ударних дронах.

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