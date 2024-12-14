В Киевской области объявляли тревогу: работала ПВО
В Киевской области днем 14 декабря объявили воздушную тревогу. Работали защитники неба.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
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Тревога на Киевщине 14 декабря
Воздушные силы сообщили об отбое тревоги на Киевщине. Киевская ОВА заявила об отбое. В ОВА снова сообщили о тревоге. Киевская ОВА заявила об отбое тревоги. Воздушные силы сообщили, что тревога на Киевщине связана с работой ПВО по вражескому БПЛА. В Киевской области объявили воздушную тревогу.
Воздушные силы сообщили об отбое тревоги на Киевщине.
Киевская ОВА заявила об отбое.
В ОВА снова сообщили о тревоге.
Киевская ОВА заявила об отбое тревоги.
Воздушные силы сообщили, что тревога на Киевщине связана с работой ПВО по вражескому БПЛА.
В Киевской области объявили воздушную тревогу.