На Киевщине в результате обстрела повреждена контактная сеть железной дороги

Оккупанты в очередной раз атаковали Киевскую область. В частности, получила повреждения контактная сеть железной дороги.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.

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Атака на Киевскую область: задерживаются поезда

Утром 6 января стало известно, что в Киевской области в результате российского обстрела повреждена контактная сеть железной дороги. Над ее восстановлением уже работают.

Время задержки поездов смотрите на сайте,

– отметили в Укрзализныце.

Заметим, этой ночью на Киевщине в очередной раз раздавались взрывы. Воздушные силы предупреждали о вражеских дронах. ОВА писала о работе Сил ПВО.

Добавим, воздушная тревога на Киевщине продолжалась более 5 часов. В частности, с 23:21 до 04:31. По состоянию на 07:00 официальных комментариев местных властей о последствиях российской атаки еще не было.

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Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.