На Киевщине взрывы: что известно

Некоторые телеграм-каналы ночью 18 апреля сообщили, что в Киевской области раздавались взрывы. 24 Канал расскажет, что известно об этом.

24 Канал следит за движением дронов и ракет. Мы собираем все в хронологии, поэтому вы можете оперативно узнать о событиях.

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Что известно о взрывах на Киевщине ночью 18 апреля

Несколько телеграм-каналов написали, что в столичном регионе слышали взрывы. Сейчас для области есть угроза от "Шахедов", поэтому тревога связана именно с этим.

Предположительно, по дронам отработала ПВО. Однако официальной информации пока не было.

Важно сказать, что в столице тревогу не объявляли. Это бывает довольно часто, ведь Воздушные силы оперативно реагируют на опасность и дают сигнал тревоги только тогда, когда есть угроза.

По данным мониторинговых каналов, дроны из Киевской области полетели на Житомирщину – там уже объявили тревогу. До того они залетели из столичного региона на Черниговщину, но вернулись.

Кроме дронов, россияне угрожают нам ракетами. Опасность от ракет объявляли на Севере, потом на Востоке.

Будьте в укрытиях и не пренебрегайте безопасностью!