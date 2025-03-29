В Киевской области – взрывы: ПВО работает по дронам

Вечером 29 марта Россия приступила к атаке ударными беспилотниками по Украине. В Киевской области слышали взрывы.

Около 21:41 в Киевской области объявили воздушную тревогу. Впоследствии стало известно о звуках взрывов в регионе, передает 24 Канал со ссылкой на ОВА.

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Взрывы в Киевской области

В 22:41 Киевская областная военная администрация сообщила о работе ПВО в области.

"Зафиксировано движение враждебных БПЛА! В регионе работают силы ПВО", – говорится в сообщении.

Также власти попросили не фотографировать и не снимать работу защитников и оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Напомним, что враг вечером нанес ряд ударов по Харькову.Попадания зафиксированы в Шевченковском и Холодногорском районах. Повреждены частный дом, медучреждение и офисное здание, в многоэтажных жилых домах выбиты окна, горят частные автомобили и гаражи. Есть пострадавшие и один погибший.