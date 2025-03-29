Близько 21:41 на Київщині оголосили повітряну тривогу. Згодом стало відомо про звуки вибухів у регіоні, передає 24 Канал із посиланням на ОВА.

Дивіться також У Харкові пошкоджено житлові будинки, ТЦ, медзаклад та офіс

Вибухи у Київській області

О 22:41 Київська обласна військова адміністрація повідомила про роботу ППО в області.

"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО", – йдеться у повідомленні.

Також влада попросила не фотографувати та не знімати роботу захисників і залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Нагадаємо, що ворог увечері завдав низку ударів по Харкову. Влучання зафіксовані в Шевченківському та Холодногірському районах. Пошкоджені приватний будинок, медзаклад і офісна будівля, у багатоповерхових житлових будинках вибиті вікна, палають приватні автомобілі і гаражі. Є постраждалі та один загиблий.