В Киевской области взрывы: ПВО работает по беспилотникам

В ночь на 19 августа российские войска атаковали Киевскую область "Шахедами". Силы противовоздушной обороны работают по целям.

Об отражении атаки сообщила Киевская областная военная администрация.

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"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксирован БпЛА. Силы ПВО работают по целям", - говорится в сообщении.

Местные власти призвали людей находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги и позаботиться о собственной безопасности.

Предварительно Воздушные силы сообщали об угрозе применения беспилотников. А до этого, поздно вечером 18 августа, в столице и области объявляли воздушную тревогу из-за угрозы ударов баллистикой.