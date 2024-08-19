В Киевской области взрывы: ПВО работает по беспилотникам
19 августа 2024, 01:29Читати новину українською
Источник:КМВА
В ночь на 19 августа российские войска атаковали Киевскую область "Шахедами". Силы противовоздушной обороны работают по целям.
Об отражении атаки сообщила Киевская областная военная администрация.
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"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксирован БпЛА. Силы ПВО работают по целям", - говорится в сообщении.
Местные власти призвали людей находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги и позаботиться о собственной безопасности.
Предварительно Воздушные силы сообщали об угрозе применения беспилотников. А до этого, поздно вечером 18 августа, в столице и области объявляли воздушную тревогу из-за угрозы ударов баллистикой.