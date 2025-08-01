В воздушном пространстве Киевской области зафиксировали ударные беспилотники вечером в пятницу, 1 августа. По вражеским дронам работают силы ПВО.

В связи с этим в некоторых частях региона можно услышать взрывы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на областную военную администрацию.

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Что известно о взрывах в Киевской области?

Воздушную тревогу для районов Киевской области начали объявлять еще около 19:47. Впоследствии она распространилась. Сначала сообщали об угрозе для Броварского и Бориспольского районов.

Позже в Воздушных силах сообщили о беспилотниках, которые двигались из Черниговской области в направлении Киевской. Вскоре после этого в ОВА подтвердили фиксацию БПЛА в воздушном пространстве региона.

Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Придерживайтесь информационной тишины – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников,

– говорится в сообщении.

К слову, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.

К слову, незадолго до этого взрывы прогремели в Харькове. Вражеский БПЛА типа "Молния" попал вблизи многоквартирного дома в Киевском районе Харькова. Из-за атаки, по данным ОВА, пострадали 2 женщины.